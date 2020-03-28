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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحجر الصحي على اللاعبين في إيطاليا سيستمر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
كشف الصحفي في "لاغازيتا ديلو سبورت" نيكولو سكيرا، أن الحكومة الايطالية قررت تمديد فترة الحجر الصحي او الحجر المنزلي على جميع المواطنين في إيطاليا من الثالث من شهر نيسان وحتّى الـ18 منه.
وبهذا القرار، سيبقى جميع اللاعبين في المنازل، ولن يتمكنوا من العودة إلى التدريبات مع أنديتهم.
وتعيش إيطاليا مرحلة صعبة حيث تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا الـ80 ألفا.
وكانت بعض الأندية قد سمحت للاعبيها بالسفر إلى بلداهم خلال هذه الفترة، بعد إنتهاء فترة الحجر الصحي، أبرزهم لاعبي يوفنتوس ولاعبي الإنتر.
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