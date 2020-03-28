الحجر الصحي على اللاعبين في إيطاليا سيستمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

كشف الصحفي في "لاغازيتا ديلو سبورت" ​نيكولو سكيرا​، أن الحكومة الايطالية قررت تمديد فترة الحجر الصحي او الحجر المنزلي على جميع المواطنين في إيطاليا من الثالث من شهر نيسان وحتّى الـ18 منه.

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وبهذا القرار، سيبقى جميع اللاعبين في المنازل، ولن يتمكنوا من العودة إلى التدريبات مع أنديتهم.

وتعيش إيطاليا مرحلة صعبة حيث تخطى عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ الـ80 ألفا.

وكانت بعض الأندية قد سمحت للاعبيها بالسفر إلى بلداهم خلال هذه الفترة، بعد إنتهاء فترة الحجر الصحي، أبرزهم لاعبي يوفنتوس ولاعبي الإنتر.