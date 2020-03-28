قائد فيورنتينا: شعرت بالخوف بعد إصابتي بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

أكّد قائد نادي ​فيورنتينا​ ​جيرمان بيتزيلا​، أن شعر بالخوف بعدما أجرى فحص ​فيروس كورونا​ وتبيّن أنه إيجابي، لكنه شدد في الوقت نفسه أنه حاليا في حالة جيدة، قائلا أن الوقت الصعب قد مرّ.



وأضاف المدافع الارجنتيني نقلا عن موقع فوتبول إيطاليا: "كان لدي بعض العوارض، لقد دخلت في هذه المغامرة بهدوء، لكن في بداية الأمر شعرت بالخوف، في الأيام المقبلة سوف أقوم بفحص جديد كي أتأكد بأن النتيجة باتت سلبية".

جدير بالذكر أن بيتزيلا هو ثالث لاعب من فيورنتينا يتعرض لفيروس كورونا، بعد فلايوفيتش وكوتروني.