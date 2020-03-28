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مصدر داخل الأهلى يكشف الخلاف الوحيد مع أحمد فتحى فى ملف التجديد

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي أخر مستجدات تجديد عقد أحمد فتحي نجم دفاع الفريق، والذي من المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط الحمراء جلسة معه بعد غد الاثنين لبحث تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

 

وقال المصدر لـ"الخليج 365" :"عرضنا على أحمد فتحي التجديد لمدة موسمين..الخلاف المادي مع المدافع الدولي بسيط للغاية وسينتهي بمجرد دخول المفاوضات في مرحلة الجدية..سنحاول الابقاء على فتحي خاصة وأنه واحد من أهم عناصر الفريق في الفترة الحالية"

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ويحاول أحمد فتحى تقريب وجهات النظر مع الأهلى، خاصة أن رغبته الأولى هى استكمال مسيرته والاعتزال فى القلعة الحمراء شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.

 

وينتظر الأهلى تحديد مصير أحمد فتحى خاصة بعدما حسم النادى مصير الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.

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