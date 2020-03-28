شكرا لقرائتكم الأهلى يغلق الباب أمام أندية الخليج: على معلول ليس للبيع أو الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح فكرة التفريط في التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الأساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دخول ناديين خليجيين في مفاوضات شفهية لشراء عقد الدولي التونس الممتد مع الفريق الأحمر.

وعلم الخليج 365 أن لجنة التخطيط بالأهلي رفضت مجرد مناقشة الفكرة خاصة وأن علي معلول يعد واحد من أهم أعمدة الفريق التي لا غنى عنها وأن التفريط في خدماته سيكون صعباً للغاية مهما كانت المغريات المادية، ونجح الأهلي مؤخراً في مد عقد علي معلول لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل المتبقي في عقده مع الفريق الأحمر.

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ويؤدى لاعبو الأهلى برنامج بدني من منازلهم، بعد ارسال السويسري رينيه فايلر برنامج تدريبي للاعبي الفريق عبر الواتس أب، يقومون بتأديته خلال فترة الأجازة للحفاظ علي لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدني من الاستعداد البدني قبل استئناف تدريبات الفريق.

ووضع رينيه فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبي الأهلي بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على أداء تدريبات الجري في المنزل .