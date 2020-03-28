صحيفة تركية: بشكتاش يبدأ التفاوض مع تريزيجيه بعد ترحيب اللاعب

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تركية عن تواصل إدارة نادى بشكتاش مع محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من تأجيل الدوري سواء في تركيا أو إنجلترا وغموض موقف استئناف المسابقات وسط تفشى فيروس كورونا في كل أنحاء العالم تقريبا.

وقال موقع فوتوماك "التركي" أن نادى بشكتاش، بدأ في التفكير بالموسم الجديد بعد توقف الموسم الجارى والذى لم يظهر فيه الفريق بشكل جيد، وأكد أن النادى تلقى أخبارا سعيدة من محمود تريزيجيه الذى أعطى الضوء الأخضر للفريق الأسود والأبيض وقال عن إمكانية انتقاله في الموسم الجديد: "كل شيء ممكن في كرة القدم".

وعلى الرغم من التقرير التركي إلا أن تريزيجيه ألن بنفسه استمراره مع أستون فيلا وقال في مداخلة هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورت" إنه لا يفكر في الرحيل عن أستون فيلا حالياً، مضيفاً أنه مرتبط بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة وتركيزه منصب الآن مع فريقه في انتظار استئناف النشاط مجددًا.

وأضاف تريزيجيه: "اللعب في الدوري الإنجليزي كان أحد أحلامي، فكيف أفكر في الرحيل عنه الآن"، موضحا "أنا أجتهد حاليا وأبذل قصارى جهدي مع أستون فيلا منذ بداية الموسم، ولا أفكر فيما يمكن أن يحدث العام المقبل، هذا الحديث سابق لأوانه".

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وواصل تريزيجيه تصريحاته حول حياته خلال فترة التوقف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه يتدرب خلال الفترة الحالية في المنزل مثل كل زملائه، حتى يكون جاهزاً فنيًا وبدنيًا حال اتخاذ قرار باستئناف البريميرليج في أي وقت، فى انتظار العودة للتدريبات الجماعية مع أستون فيلا الأسبوع المقبل.

وكانت وكانت صحيفة "Fotomac" التركية، فجرت مفاجأة بأن إدارة نادي بشكتاش قررت وضع محمود تريزيجيه على رأس قائمة اللاعبين المراد التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق وأن النادي يستعد لتقديم عرضاً رسمياً إلى إدارة أستون فيلا لضم محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقالت الصحيفة: "أستون فيلا يواجه خطر الهبوط لدوري الدرجة الاولى الإنجليزي والذي يسمر بالتشامبيونشيب، ومن تلك النقطة ستمارس إدارة بشكتاش ضغوطاً على مسئولي أستون فيلا من أجل إقناعهم بالموافقة على رحيل اللاعب المصري".

وإختتمت الصحيفة تقريرها بهذا الشأن وقالت، "بشكتاش يريد التعاقد مع محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة فقط، الوضع المالي للنادي التركي لا يسمح بشراء اللاعب الذي تصل قيمته التسويقية حالياً إلى 10 ملايين يورو، ولكنه سيكون إضافة كبيرة نظرًا لخبرته السابقة مع الأجواء في تركيا".