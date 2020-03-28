شكرا لقرائتكم إيقاف الحكم سعيد حمزة بسبب مداخلة تليفزيونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة و إحالته للتحقيق بعد التحدث في وسائل الإعلام بدون إذن مسبق من لجنة الحكام و إنتقاده للجنة الخماسية.

اعترض الحكم سعيد حمزة خلال مداخلته مع أحمد شوبير على قناة ON TIME SPORTS عقب إستقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام ، بداعي عدم موافقة اللجنة الخماسية على صرف مستحقات الحكام المتأخرة و تطبيق اللائحة المالية الجديدة.

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استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدوري بعد توقف النشاط بسبب كورونا ، وذلك عقب قبول الاستقالة المكتوبة التي تقدم بها جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام يوم الخميس الماضي بداعي اعتراضه علي عدم موافقة مجلس الجبلاية علي صرف المستحقات طبقا للائحة الجديدة التي وضعها سمير ﻋﺜﻤﺎﻥ رئيس لجنة الحكام الأسبق في عهد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة والتي من بينهما صرف ٥ ألاف جنيه للحكم في مباريات الدوري الممتاز بدلًا من ٣ آلاف جنيه التي كانت تصرف بناء علي اللائحة القديمة .

وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التي تضم ياسر عبد الرءوف و تامر دري و فهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من ادارة لجنة الحكام خاصة ان الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام