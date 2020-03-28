اخبار الرياضه

يوتا جاز يعلن تعافي لاعبيه من فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم يوتا جاز يعلن تعافي لاعبيه من فيروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن يوتا جاز المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أن مسؤولي الصحة في يوتا أعلنوا شفاء رودي جوبير ودونوفان ميتشل من فيروس كورونا.

وأضاف جاز في موقعه الرسمي على الإنترنت أن السلطات الصحية أوضحت أن جميع اللاعبين والعاملين في النادي ومن بينهم جوبير وميتشل لا يمثلوا أي خطر لنقل العدوى للآخرين.

Advertisements

وكان جوبير أول لاعب في البطولة يُصاب بفيروس كورونا وهو ما أدى إلى توقف الموسم في 11 مارس. وخضع جميع لاعبي جاز للكشف وتأكد إصابة ميتشل بالفيروس بعد ذلك.

وسبق أن أعلن ديترويت بيستونز عن اقتراب لاعبه كريستيان وود من الشفاء من الفيروس لكنه ما زال في العزل الذاتي.

وأصيب 11 لاعبا في البطولة بفيروس كورونا من بينهم كيفن دورانت لاعب بروكلين نتس وماركوس سمارت من بوسطن سيلتيكس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوتا جاز يعلن تعافي لاعبيه من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا