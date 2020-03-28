يوتا جاز يعلن تعافي لاعبيه من فيروس كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن يوتا جاز المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أن مسؤولي الصحة في يوتا أعلنوا شفاء رودي جوبير ودونوفان ميتشل من فيروس كورونا.
وأضاف جاز في موقعه الرسمي على الإنترنت أن السلطات الصحية أوضحت أن جميع اللاعبين والعاملين في النادي ومن بينهم جوبير وميتشل لا يمثلوا أي خطر لنقل العدوى للآخرين.
وكان جوبير أول لاعب في البطولة يُصاب بفيروس كورونا وهو ما أدى إلى توقف الموسم في 11 مارس. وخضع جميع لاعبي جاز للكشف وتأكد إصابة ميتشل بالفيروس بعد ذلك.
وسبق أن أعلن ديترويت بيستونز عن اقتراب لاعبه كريستيان وود من الشفاء من الفيروس لكنه ما زال في العزل الذاتي.
وأصيب 11 لاعبا في البطولة بفيروس كورونا من بينهم كيفن دورانت لاعب بروكلين نتس وماركوس سمارت من بوسطن سيلتيكس.
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