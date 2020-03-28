شكرا لقرائتكم لاعبو شالكه يتدربون جماعياً من منازلهم عبر "الفيديو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي شالكه الألماني عن نوعية جديدة من المران الجماعي للاعبيه في ظل توقف التدريبات داخل الملعب بسبب جائحة كورونا، وهي التدريب الجماعي من المنازل عبر دائرة فيديو مغلقة ليشاهدوا بعضهم عبر التمرين.

وفي بيان أصدره النادي يوم السبت، أوضح ديفيد فاغنر المدير الفني لشالكه: بالنسبة لنا كرياضيين في فريق، أن تكون لدينا القدرة على التفاعل الداخلي في الفريق، وبالذات عندما نكون منفصلين مكانيا، وعندئذ تتوافر لدى مدرب الأحمال القدرة على توجيه التدريبات والتدخل لتحسين الأداء.

وتابع فاغنر بالقول إن النادي لجأ إلى ابتكار هذه الطريقة لأن التعليمات الراهنة المعنية بجهود الحد من وباء كورونا في ولاية شمال الراين فيستفاليا لا تسمح بالتدريب في مجموعات كبيرة، وقال إن أكثر ما يتمناه كل فرد في الفريق هو أن يعاودوا مزاولة مهنتهم على أرض الملعب.

ولفت فاجنر إلى أن النادي يدرس كل الاحتمالات لأداء التدريب بأفضل صورة ممكنة مع المحافظة على كل التعليمات والتدابير الاحترازية.