«بسبب إكرامي وحسام عاشور» .. وائل جمعة يفتح النار على الجميع

تعرضت إدارة الأهلي لهجوم كبير بعد الاستغناء عن شريف إكرامي وحسام عاشور . ودفاعاً عن الأهلي كتب و ائل جمعة عبر حسابه الشخصي "تويتر": "الفتره الأخيرة هجوم كبير علي الاهلي من لاعبين سابقين وإعلاميين المفروض انهم محايدين ولكن بيشوفو بعين واحده بس". وتابع: "بالنسبة للاعبين لازم كل واحد يشوف ويفتكر نفسه قبل الأهلي وبعد وماينساش الأهلي ضافله ايه.. كفايه مزايده فارغه وتصفية حسابات علي حساب الأهلي". Advertisements وأضاف صخرة دفاع الأهلي السابق: "بالنسبة للإعلام ورؤيته وعدم حياده، ياريت نتعامل بمعيار واحد ونعرف ان لاعبي الكرة لهم فترة زمنيه ومش مخلدين.. الأهلي طول عمره بيحترم لاعبيه وفي نفس الوقت بيدور على مصلحته وهو ده الاحتراف اللي بتدوروا عليه". وأتم: "في النهاية ربنا يحفظ مصر واهلها ويحفظ الجميع".

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