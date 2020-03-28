إصابة أولى بفيروس كورونا في الدوري الأسترالي

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سجلت اول اصابة بفيروس كورونا في الدوري الاسترالي لكرة القدم بعد الكشف عن نتيجة ايجابية لاحد لاعبي نيوكاسل نتس السبت.

ولم يتم الكشف عن هوية اللاعب لكنه كان احد افراد فريقه خلال المباراة التي انتهت بفوزه على ملبورن سيتي 2-1 مساء الاثنين خلف ابواب موصدة قبل ان يتوقف الموسم بسبب مرض "كوفيد-19".

واصدر نيوكاسل نتس بيانا جاء فيه "يؤكد نادي نيوكاسل نتس ان لاعبا في صفوف الفريق الاول جاءت نتيجة فحصه ايجابية".

واضاف "اللاعب وعائلته بصحة جيدة وهو حاليا في الحجر الصحي تماشيا مع البروتوكلات المرعية الاجراء في ولاية نيو ساوث ويلز".

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واشار النادي الى ان لاعبي الفريق يراقبون اوضاعهم الصحية واي واحد منهم سيشعر بعوارض معينة سيقوم بعزل نفسه.

كما تم تأكيد حالة اخرى تتعلق باحد افراد الجهاز الفني لنادي ويلينغتون فينيكس النيوزيلندي الذي يشارك في الدوري الاسترالي.

واستمر الدوري الاسترالي لكرة القدم الذي يضم 11 فريقا في نشاطه برغم فيروس كورونا قبل ان يتوقف خلال الاسبوع الحالي.

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