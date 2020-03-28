"فيفبرو" قلقة من تخفيض أجور اللاعبين بسبب فيروس كورونا

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اعتبر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غرايت بأنّ لا أحد يستطيع التكهن بموعد معاودة النشاط في البطولات المحلية مؤكداً في الوقت ذاته بانه "من المستحيل الانتهاء في 30 حزيران/يونيو".

جاء كلام لو غرايت في حديث لوكالة فرانس برس غداة اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي نوقشت فيه بعض القرارات التي يمكن أن تتخذ بشكل سريع.

وقال لو غرايت: "كرّرت تأكيدي بأنّ أحداً لا يستطيع التكهن بالبرنامج، لا نستطيع معاودة المنافسات من دون الحصول على الضوء الأخضر من الدولة".

وأضاف: "لا نستطيع اتخاذ قرارات اليوم من نوع (نريد معاودة النشاط في هذا الموعد أو ذاك)، أو سننهي الدوري في تموز/يوليو، هناك تمنيات بطبيعة الحال لكن لا شيء ملموساً، ليس من المنطقي التحدث في أي أمر اليوم".

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وكشف: "ثمة احتمالات لمعاودة المنافسات، 15 أيار/مايو بالنسبة إلى البعض، الأول أو 15 حزيران/يونيو بالنسبة إلى البعض الآخر، بعضهم يعتبر بأننا لن نكمل، يجب أن نتبه إلى ما نقوله والاستماع إلى تعليمات الحكومة، الهدف هو العودة بأسرع وقت ممكن لكن من دون تعريض صحة المتفرجين ولاعبينا للخطر".

وعن انتهاء عقود بعض اللاعبين في نهاية حزيران/يونيو وكيفية حلّ هذه المشكلة في حال استمر الدوري إلى ما بعد هذا التاريخ أجاب لو غرايت: "الفيفا والويفا ونحن مستعدون لتأخير هذا التاريخ وأعتقد بأنّ فيليب بيا ممثل اللاعبين لا يعارض هذا الأمر، لكننا ندرك اليوم بأنّ الانتهاء في 30 حزيران/يونيو يبدو مستحيلاً".

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