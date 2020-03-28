توقيع ريكو ثلاثة مرات لنادي ألزمالك

أكد لاعب فريق مصر المقاصة الحالي ونادي ألزمالك السابق صلاح ريكو أنه كان يفضل الانضمام للنادي ألزمالك في عام 2019 وفضله على النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي وجاء ذلك حينما كان لاعب في صفوف فريق اتحاد الشرطة.

وأكد في تصريحات خاصة به على قناة أون تايم سبورتس قائلاً” فضلت ألزمالك على الأهلي والإسماعيلي في عام 2016، لأنه كان الأكثر جدية في التعاقد معي” وأضاف أيضاً” وقعت لنادي ألزمالك ثلاث مرات، خاصة أنه لم يحالفني التوفيق في الانضمام للفارس الأبيض في أول مرتين، بسبب تمسك مسؤولي اتحاد الشرطة بخدماتي”، ومن الجدير بالذكر أن جميع الأندية في حالة من الراحة وذلك تماشياً مع جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.