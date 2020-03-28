شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يقرر العمل يومين فى الأسبوع بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن الاستقرار على عمل الاتحاد يومين فى الأسبوع هما الأحد والأربعاء، من أجل الحماية من انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس إتحاد الطائرة إلى إبلاغ الموظفيين للحضور يومى الأحد والأربعاء فقط مع مجلس الإدارة، كما تم الاتفاق عليه نظرا لتعليق جميع الأنشطة.

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وقال رئيس اتحاد الطائرة إن الأيام الماضية شهدت تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين قبل الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.