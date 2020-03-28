شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل: يارب هون علينا الأيام واحفظنا من شر المرض والوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى شريف عبد الفضيل، نجم الأهلى السابق، أن تمر محنة وباء كورونا بأمان، وكتب عبر حسابه على تويتر، "اللهم هون علينا تلك الأيام واجعلنا نتجاوز هذه المحنة بأمان واحفظنا جميعا من شر المرض والوباء، لا يُري بعينِ ولا يُدرك بلمسِ ولا نسمع له صوتاً، أرعب الأمم وهوي باقتصاداتها، وحبس الخلق فى بيوتهم وعطل كل شىء، لم تستطع له البشرية وقفاً، ولم تمنعهُ طباً ولم تدرِ بعد ما هو؟! هذا بعض جندُ الله ليُرينا حقيقه ضعفنا وكمال عجزنا انّهُ نذيرٌ لكل مؤمن ليتوب ، {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ"}".

وتحول فيروس كورونا إلى وباء فى الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

خطت مصر على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا، بقرار رسمى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتى بدأتها بتأجيل الدراسة فى جميع المراحل التعليمية .

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وتوقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذى أضر الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص بدءاً من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.



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