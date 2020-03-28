شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبحث احتياجات الأهلي فى ميركاتو الصيف خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستغل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، فترة توقف الدورى الحالية فى إعداد تقرير فنى موسّع عن الفريق واحتياجاته الفنية خلال انتقالات الصيف المقبلة، ويرغب المدير الفنى فى تحديد الصفقات التى يحتاجها حالياً لعدم إقامة مباريات بسبب تجميد النشاط الرياضى على خلفية انتشار وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم كله.

ويستشير فايلر جهازه المعاون لتحديد احتياجات الأهلى والوصول لاتفاق بشأن المراكز التى تحتاج دعماً، رغم أن الموسم لم ينته بعد، لكن المدير الفنى باتت له رؤية كاملة عن جميع اللاعبين والمراكز، خاصة أنه منح الفرصة لجميع لاعبى الفريق تقريباً باستثناء صالح جمعة الذى أوصى المدير الفنى بالاستغناء عنه الصيف المقبل.

يذكر أن الأهلى رفض تجديد عقد ثنائى الفريق شريف إكرامى وحسام عاشور، ويفاضل الأول بين عدة عروض محلية أبرزها من الإسماعيلى وبيراميدز وسموحة والجونة، فيما يقترب الأخير من إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الجارى.