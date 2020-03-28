شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. تعرف على تطورات تجديد عقود أحمد فتحى ورمضان صبحى فى الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذ ملف تجديد عقد أحمد فتحي لاعب الأهلي وشراء رمضان صبلحي لاعب الفريق نهائياً من هيدرسيفيلد الإنجلزي على اهتمام قطاع كبير من جماهير الأهلي، لما يُمثله الثنائي من أهمية كبرى، ويرغب الأهلاوية فى الإبقاء على هذا الثنائي ضمن صفوف الفريق، وهو ما نرصده فى سياق التقرير التالى:

س: كيف تسير الأمور بالنسبة لملف تجديد عقد أحمد فتحى؟

ج:تم تحديد موعد جلستين للتفاوض بشأن التجديد خلال الفترة الماضية بين الأهلي وأحمد فتحي، لكن الظروف لم تسمح بسبب تواجد اللاعب خارج القاهرة فى المرة الأولى، وإغلاق النادى أبوابه على خلفية انتشار وباء "كورونا" فى المرة الثانية.

س: هل تم تحديد موعد جلسة ثالثة بين الأهلي وفتحي للتجديد؟

ج: نعم.. تم تحديد جلسة ثالثة وحاسمة فى الحادية عشرة صباح بعد غد، الاثنين، وتم إبلاغ اللاعب ووكيل أعماله بموعد ومكان الجلسة حيث ستعقد خارج جدران القلعة الحمراء.

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س: هل هناك خلافات بشأن تجديد عقد أحمد فتحى؟

ج: الأهلي يرغب فى الإبقاء على اللاعب لحاجة الفريق لجهوده، وسيتم تقديم عرض جيد له تقديراً لتاريخه وقدراته الفنية العالية، وسيكون العرض لمدة موسمين.

س: وهل يرغب أحمد فتحى فى التجديد أم لديه عروض أخرى؟

ج:أحمد فتحي يرغب فى البقاء مع الأهلي فعلاً، رغم أن أمامه عروض أخرى مُغرية للغاية.

س: وماذا عن رمضان صبحي؟

ج: الأهلي يرغب بالطبع فى الإبقاء على رمضان صبحي ولكن بشرط أن يُقلل نادى هيدرسيفيلد الإنجليزي مطالبه المالية للاستغناء عن اللاعب نهائياً.

س: وما هى طلبات هيدرسفيلد لبيع رمضان صبحي نهائياً؟

ج: حسب المعلومات الورادة من إنجلترا وتصريحات نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب فإن النادي الإنجليزي يرغب فى بيع رمضان صبحي مقابل 9 أو 10 ملايين جنيه إسترلينى، وهو مبلغ كبير للغاية ولا يتناسب مع خزينة الأهلي.