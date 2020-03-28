شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدى لليوم السابع: أنا بخير.. درجة حرارتى والرعشة سبب اشتباهى فى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مجدى، مدافع الزمالك السابق والإسماعيلى الحالى، أن وصول درجة حرارته إلى 39.5 درجة مئوية سبب اشتباهه فى إصابته بفيروس كورونا قائلاً، "درجة حرارتى عندما وصلت إلى هذا الحد، ومع شعورى برعشة غير طبيعية فى جسدى وكحة مستمرة، قلقت جدا من حالتى".

وأضاف مجدى لـ"الخليج 365"، أنه فى التوقيت الحالى بخير ويتواجد بمنزله بعد خروجه من العزل الصحى، مؤكداً أن درجة الحرارة انخفضت وأن تشخيصه جاء بأنه يعانى من نزلة برد عادية، بعدما تأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا عقب إجراء التحاليل اللازمة.

وشدد مجدى على أنه خرج من تلك الأزمة بـ"حُب الناس"، مقدمًا الشكر إلى جميع من قام بالدعاء له ومساندته، متمنيًا السلامة للجميع والشفاء للمصابين، مشددًا على إنه بطبعيته لا يفضل الخروج ويقوم بأداء تدريباته ويعود إلى منزله وعقب تعليق النشاط الرياضى يقيم فى منزله بصورة كبيرة إلا أنه شعر بالقلق من حالة الإعياء الشديدة التى أصابته والتى اشتبه فيها بأن أعراضها تشبه مرض كورونا وأوضح فى ختام حديثه إنه فى التوقيت الحالى بصحة جيدة ولا يعانى فقط إلا من "كحُة" بسيطة.

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وأجرى المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، اتصالا هاتفيًا بمدافعه محمد مجدى بعد خروجه من الحجر الصحى، واطمأن رئيس النادى على حالة اللاعب الصحية بعد الأزمة التى أثيرت أمس، حيث أكد للاعب له أن يتابع تطورات حالته مع طبيبه الخاص بعد عودته لمنزله.

وغادر محمد مجدى لاعب الإسماعيلى مستشفى الحجر الصحى بالإسماعيلية منتصف ليلة أمس بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلبية تحليل كورونا الذى خضع له اللاعب عقب شعوره برعشة وارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة.

يذكر، أن اتحاد الكرة المصرى قد قرر مد فترة تعليق منافسات الدورى الممتاز، حتى 14 من أبريل المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر تفشى فيروس كورونا.