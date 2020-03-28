شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة رداً على مهاجمي الأهلي: كفاية مزايدة فارغة وتصفية حسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، على الهجوم الكبير الذى يتعرض له النادى الأحمر خلال الفترة الأخيرة، بعد إنهاء علاقته بثنائي الفريق شريف إكرامي وحسام عاشور.

وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي على تويتر، "صباح الخير.. الفترة الأخيرة هجوم كبير علي الأهلي من لاعبين سابقين وإعلاميين المفروض إنهم محايدين ولكن بيشوفو بعين واحده بس، بالنسبة للاعبين لازم كل واحد يشوف ويفتكرنفسه قبل الأهلي وبعد وماينساش الأهلي ضافله أيه.. كفايه مزايده فارغه وتصفية حسابات علي حساب الأهلي" .

وأضاف نجم الأهلي السابق، بالنسبة للإعلام ورؤيته وعدم حياده يا ريت نتعامل بمعيار واحد ونعرف أن لاعيبه الكره ليها فتره زمنيه ومش مخلدين.. الأهلي طول عمره بيحترم لاعبيه وفة نفس الوقت بيدور علة مصلحته، وهو دا الاحتراف اللي بتدورو عليه".

واختتم نجم الفراعنة السابق قائلا، "فى النهاية ربنا يحفظ مصر وأهلها ويحفظ الجميع".

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وائل جمعة

حسام عاشور عقد جلسة مع مسئولى الأهلى ومحمود الخطيب رئيس النادى، وأكدوا له عدم تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى وعرضوا عليه الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، على أن يتم إقامة مهرجان اعتزال يليق به وبتاريخه الرائع مع القلعة الحمراء.

كما أبلغت لجنة التخطيط شريف إكرامي بنفس القرار، وكشفت مصادر لليوم السابع أن شريف إكرامي تلقى عدة عروض محلية خلال الأيام الماضية، أبرزها من بيراميدز وسموحة والجونة، قبل أن ينضم الإسماعيلى لقائمة الأندية التى ترغب فى الحصول على خدمات شريف إكرامى صاحب الخبرات الطويلة والإمكانيات الفنية العالية.

وقال مصدر فى الأهلى، إن بعض الوسطاء تحدثوا مع شريف إكرامى منذ أيام لارتداء قميص الدراويش الصيف المقبل، نظراً لقناعة مسئولى الإسماعيلى بقدرات شريف إكرامى الكبيرة، وهو ما يُفكر فيه حارس الأهلى حالياً حيث يدرس الأمر من كافة الجوانب.