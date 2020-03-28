شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل مُكالمة طبيب الزمالك بـ"مجدى" بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، مكالمة هاتفية مع محمد مجدى مدافع الفريق السابق والإسماعيلى الحالى، بعد دخول الأخير إلى العزل الصحى بسبب اشتباهه فى إصابته بفيروس كورونا، قبل أن تثبت التحاليل الطبيبة عدم معاناته من الأمر ليغادر المستشفى.

لمعرفة تفاصيل المكالمة.. اضغط هنا

وأكد محمد مجدى، مدافع الزمالك السابق والإسماعيلى الحالى، أن وصول درجة حرارته إلى 39.5 درجة مئوية، سبب اشتباهه فى إصابته بفيروس كورونا، قائلاً، "درجة حرارتى عندما وصلت إلى هذا الحد ومع شعورى برعشة غير طبيعية فى جسدى وكحة مستمرة قلقت جدا من حالتى".

Advertisements

وأضاف مجدى أنه فى التوقيت الحالى بخير ويتواجد فى منزله بعد خروجه من العزل الصحى، مؤكدًا أن درجة الحرارة انخفضت وتشخيصه جاء بأنه يعانى من نزلة برد عادية، بعدما تأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا عقب إجراءه التحاليل اللازمة.

وشدد مجدى على أنه خرج من تلك الأزمة بـ"حُب الناس"، مقدمًا الشكر إلى جميع من قام بالدعاء له ومساندته، متمنيًا السلامة للجميع والشفاء للمصابين، مشددًا على أنه بطبعيته لا يفضل الخروج ويقوم بأداء تدريباته ويعود إلى منزله وعقب تعليق النشاط الرياضى يقيم فى منزله بصورة كبيرة إلا إنه شعر بالقلق من حالة الإعياء الشديدة التى أصابته والتى اشتبه فيها بأن أعراضها تشبه مرض كورونا وأوضح فى ختام حديثه إنه فى التوقيت الحالى بصحة جيدة ولا يعانى فقط إلا من "كحُة" بسيطة.

وأجرى المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، اتصالا هاتفيًا بمدافعه محمد مجدى بعد خروجه من الحجر الصحى، واطمأن رئيس النادى على حالة اللاعب الصحية بعد الأزمة التى أثيرت أمس، حيث أكد للاعب له أن يتابع تطورات حالته مع طبيبه الخاص بعد عودته لمنزله.