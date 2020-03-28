شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم يكشف لسوبر كورة دور جوزيه فى رحيله عن الأهلى وسر رفضه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد أبو مسلم نجم الأهلى السابق واحد من أبرز لاعبى الجبهة اليسرى، وخاض تجارب ناجحة سواء فى مصر بقميص الأهلى ومزارع دينا والإسماعيلى والإنتاج الحربى وسموحة وتليفونات بنى سويف، أو فى الاحتراف بقميصى ستراسبورج الفرنسى وليرس البلجيكى، وكان من أبرز اللاعبين فى الجيل الذهبى لمنتخب الشباب مواليد 1981 والمتوج ببرونزية كأس العالم 2001 بالأرجنتين.

تحدث أبو مسلم فى حوار خاص مع "سوبر كورة" عن كواليس جديدة ومثيرة فى مسيرته مع الكرة.

وكشف أبومسلم تفاصيل جديدة عن رحيله من الأهلى ثم العودة إليه وأزماته مع مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للقلعة الحمراء، ورفض بيعه إلى فينورد الهولندى رغم وصول عرض مغرى.

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كما كشف عن موقف خالد فى ذاكرته مع الراحل ثابت البطل مدير الكرة الأسبق بالقلعة الحمراء.

وتحدث لاعب النادى الأهلى السابق عن رأيه فى الجيل الحالي، وأسباب تراجع مستوى الكرة المصرية عن ذى قبل، بالإضافة إلى كشف كواليس التتويج مع منتخب الشباب ببرونزية كأس العالم، وسر رفضه اللعب داخل الزمالك.

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