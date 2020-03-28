شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى ضيف سيف زاهر على أون تايم سبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإعلامى سيف زاهر أسطورة حراسة المرمى عصام الحضرى فى برنامجه ملعب أون تايم الليلة عبر قناة اون تايم سبورت، فى حلقة استثنائية لاستعراض مشوار الحارس الدولى الحافل بالإنجازات والقاء الضوء على أبرز محطاته الكروية ومعرفه خطواته المقبلة بعد الاعتزال.

كما يستطلع الإعلامى سيف زاهر رأى الحارس المخضرم عصام الحضري فى العديد من الملفات الشائكة على الساحة الرياضية، وأبرزها رحيل شريف إكرامى وحسام عاشور عن الأهلى وملف تجديد أحمد فتحي، غيرها من الأمور والملفات التى يتحدث عنها السد العالى لأول مرة فى ظهوره الإعلامى الأول بعد غياب طويل.

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واستضاف سيف زاهر عددا من النجوم فى الفترة الأخيرة، أبرزهم محمد أبو جبل وشريف اكرامي، كما وعد الإعلامى الشهير جماهير الكرة المصرية بمواصلة الانفرادات خلال الفترة المقبلة.

ونشر عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق عبر "الاستورى" الخاص به بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام هدفه أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقى بكأس السوبر الإفريقى والتى تأهل لها الأهلى بعد الفوز على صن داونز الجنوب افريقى ايضاً فى نهائى دورى ابطال إفريقيا.

وتذكر عصام الحضرى تصديه لركلة جزاء أمام السعودية سددها فهد المولد على ملعب إستاد فولجوجراد أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 فى روسيا والتى بيها يكتب أسمه أول حارس مرمى أفريقى يصد ركلة جزاء فى كأس العالم .