"نظرًا لصعوبة استكمال الموسم".. تقرير من مبروك للجنة التخطيط بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه يعمل حاليًا على تجهيز تقرير شامل يخص قطاع الناشئين بالنادي.

وأضاف مبروك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم السبت :"سأٌقدم التقرير إلى لجنة التخطيط خلال الأسبوع المقبل نظرًا أنه من الصعب استكمال الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا".

وعن التقرير أوضح مبروك خلال تصريحاته :"التقرير يشمل جميع مدربي القطاع وأيضًا لاعبي الفرق المختلفة والنتائج التي تحققت قبل تجميد النشاط".

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وحول إمكانية رحيله من منصبه، رد مبروك قائلاً :"إدارة النادي لم تتحدث معي بشأن رحيلي عن قطاع الناشئين وتولي منصب جديد في النادي".

وأنهى :"أنا لا أرتبط بعقد مع الأهلي، ولم أفعل ذلك على مدار مشواري التدريبي في النادي".

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف بعد قرار من رئاسة الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.