محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ:
هرب اللاعب الدنماركي بيوني سيستو من ناديه الإسباني سيلتا فيجو، دون اعتبار لما يمكن أن يتعرض له من عقوبات، بسبب خوفه من عدوى فيروس كورونا التي تجتاح إسبانيا على نحو خطير.
وقالت وكالة الأنباء الدنماركية (ريتساو)، استنادا إلى وسائل إعلام إسبانية، إن اللاعب الذي هرب إلى بلاده دون إذن، مهدد بالتعرض لعقوبة من ناديه.
ولم يصدر عن النادي تأكيد رسمي للواقعة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ايه إس" الإسبانية الرياضية، غادر المهاجم سيستو/25 عاما/ مدينة فيجو بسيارة وقطع نحو 3000 كيلومتر متجها إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وذلك بعد أن خضع للحجر في إسبانيا لمدة 14 يوما.
ويُعْتَقد أن اللاعب لم يخطر ناديه برحيله إلا عندما بدأ رحلته بالفعل.
وكان سيستو لاعبا ضمن صفوف منتخب بلاده وخاض معه عدة مباريات، لكنه خارج قائمة الفريق في الوقت الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر خوفا من كورونا.. هروب لاعب من ناديه بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.