هل تسير الأندية المصرية على درب الفرق العالمية في "تخفيض الأجور" بعد توقف النشاط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

حالة من الركود تعاني منها لعبة كرة القدم بسبب توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم، نتيجة لتفشي الوباء العالمي كورونا في العديد من المناطق.

وألقت أزمة تعليق المسابقات الكروية بظلالها على عناصر اللعبة، حيث رسمت مظاهر عديدة من المعاناة سواء على المستوى الفني، والمادي، وكذلك الارتباك الذي حدث لأجندة المسابقات الدولية والمحلية في مختلف المناطق.

ويعد من أبرز الأزمات التي تصيب المسابقات الكروية المختلفة وكذلك الأندية، هي الخسائر المادية التي ستلحق بها جراء توقف النشاط الرياضي.

ولتخفيف حدة تلك الأزمة، قامت الأندية في العديد من الدوريات الخارجية وتحديدا في أوروبا بتخفيض أجور اللاعبين والعاملين بها، وذلك للتهوين من كم الخسائر المادية التي ستتكبدها تبعا لتأثيرات توقف الأحداث الرياضية.

ففي الدوري الألماني، قاما ناديا بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، كبيرا البونديسليجا، بتخفيض رواتب لاعبيهم للمساعدة فى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الناديان، كذلك في الدوري الإسباني قررت أندية أتلتيكو مدريد وبرشلونة وإسبانيول اقتطاع أجور لاعبيها والأجهزة الفنية، وهو الأمر ذاته الذي تناقشه أندية الدوري الإنجليزي لتطبيقه خلال الفترة المقبلة.

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وبالنظر إلى الدوري المصري الممتاز وهل ستتطرح فيه فكرة تخفيض الأجور مثل النماذج التي ذكرناها خارجيا، استطلع "الخليج 365" آراء أندية المسابقة المحلية عن امكانية تطبيق هذا القرار من عدمه:

فقال مصدر من النادي الأهلي ليلاكورة أن الأمر لم يتم البت فيه حتى الآن، وكذلك أشار مصدر من الزمالك أن الفكرة لم تتم مناقشتها من جانب مجلس الإدارة حتى هذه اللحظة، منتظرين تحديد مصير الموسم بشكل رسمي قبل اتخاذ القرار.

بينما أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة، أنهم لن يفكروا في تخفيض عقود اللاعبين والجهاز الفني خلال الفترة الحالية، وأشار في تصريحات خاصة ليلاكورة إلى أن كل شيء كما هو فيما يخص العقود، رافضين تعديلها أو تخفيضها.

وعلق محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، على هذا الأمر قائلا:" اللاعبون حصلوا على ٧٧٪؜ من مستحقاتهم، والنسبة المتبقية كان سيتم صرفها خلال الشهرين المقبلين، لكن توقف النشاط حال دون تحقيق ذلك، مشيرا بأنه لم يتضح الأمر بخصوص قرار تخفيض الرواتب حتى الآن.

وقال مصدر من داخل نادي الاسماعيلي أنه لا يوجد أي جديد فيما يخص فكرة تخفيض عقود اللاعبين أو الجهاز الفني، كذلك علق مصدر من فريق الجونة على هذا الأمر مشيرا بأنه سابق لأوانه، ولم يتم تناوله داخل أروقة النادي حتى الآن.

بينما تناول وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، الأمر معلقا:" تخفيض الرواتب في الظروف الحالية مرتبط بالقرار الذي سيصدر من فيفا في الفترة المقبلة بشأن الدوريات التي لم تستكمل أو تأثرت بتوقف كرة القدم على مستوى العالم."

واختتم وليد هويدي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت": "عندما تم إلغاء الدوري موسم 2011-2012 قرر اتحاد الكرة خصم 25% من عقود اللاعبين بسبب خسائر الأندية ماديًا، لكن الوضع الحالي مختلف لأنه على مستوى العالم ولا يتعلق بالكرة المصرية فقط."