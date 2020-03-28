"كفاية تصفية حسابات".. وائل جمعة يفتح النار على منتقدي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: أطلق وائل جمعة قائد ومدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ٥ رسائل نارية لبعض اللاعبين الذين سبق لهم اللعب للقلعة الحمراء. وكتب الملقب بـ"الصخرة" عبر "تويتر": "الفتره الأخيرة، هجوم كبير على الأهلي من لاعبين سابقين وإعلاميين المفروض انهم محايدين ولكن بيشوفوا بعين واحدة". وتابع "بالنسبة للاعبين، لازم كل واحد يشوف ويفتكرنفسه قبل الأهلي وبعد وماينساش الأهلي ضاف له ايه". Advertisements وشدد "كفايه مزايدة فارغه وتصفية حسابات على حساب الأهلي". وأكمل "بالنسبة للإعلام ورؤيته وعدم حياده يا ريت نتعامل بمعيار واحد ونعرف إن لاعيبة الكرة ليها فترة زمنيه ومش مخلدين". وواصل "الأهلي طول عمره بيحترم لاعبيه وفي نفس الوقت بيدور على مصلحته وهو دا الاحتراف اللي بتدورو عليه". واختتم "في النهاية ربنا يحفظ مصر واهلها ويحفظ الجميع".

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