سبب حزن مؤمن زكريا؟.. مصدر مقرب للاعب يجيب لـ"الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، أسباب حزنه في الفترة، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة والتي آلمح فيها لوجود الكثير ليفسح عنه.

وقال مؤمن زكريا من خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس ١" أن حالته جيدة، لكنه عاد ليصرح "عندي كلام كتير".

وعلق عماد متعب مهاجم الأهلي وقائده السابق على كلمات مؤمن زكريا قائلا "هو حزين، تحدث معي مؤخرا وكشف لي الأسباب، ومن الأفضل أن يفصح هو عنها".

حسام غالي مدير الكرة في الجونة وقائد الأهلي الأسبق كتب على حسابه بـ"انستجرام" "مش عاجبني اللي بيحصل مع مؤمن زكريا".

وتواصل "الخليج 365" مع مصدر مقرب من مؤمن زكريا، والذي أكد أن اللاعب حزين ومتأثر نفسيا بسبب ما حدث معه منذ الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وقال المصدر أحد الأسباب يعود لعدم سؤال زملائه عنه باستثناء عدد قليل إلا بعد الحلقة التي ظهر فيها بقناة "أم بي سي" والتي كانت الظهور الأول له بعد مرضه.

Advertisements

وواصل المصدر حديثه بأن الأهلي قام باخطار مؤمن زكريا بقرار الاستغناء عن خدماته في أغسطس الماضي، لكن اللاعب لم يتحدث عن الأمر، حتى في أول ظهور إعلامي له بعد مرضه.

وأكمل "الاستغناء عن مؤمن زكريا كان بسبب الإصابة، اللاعب لم يتحدث ولم يتداول الأمر إعلامياً حتى عندما ظهر في التلفاز، لكن بعد الحلقة الشهيرة، أعلن الأهلي دعمه للاعب وتحمل نفقات علاجه".

وأضاف "مؤمن زكريا لم يحصل على أي مبالغ سوى الـ١٥ ألف دولار التي تم صرفها له لعلاجه، مؤمن لم يقم بتسريب أي أمر متعلق بطريقة الاستغناء عنه للإعلام، ولو ينوي هذا لماذا لم يقم بالاشارة للملف وقت ظهر تلفزيونيا أول مرة".

واختتم "مؤمن زكريا لاعب حر منذ ٥ أشهر، أي تسريب تم يخص الاستغناء عنه ليس له علاقه باللاعب، الأمر مجرد أخبار تحمل اسم مصدر مسؤول بالأهلي تم تسريبها من داخل المنظومة الإعلامية للنادي لإحراج اللاعب فقط لا غير".

وسبق اعتمد مجلس إدارة الأهلي الدفعة الأولى من المساهمة في تكاليف علاج مؤمن زكريا، وأكد على أنه لم ولن يتخلى عن الوقوف بجانب اللاعب.

وقال الأهلي في بيانه الذي نشره عبر الموقع الرسمي للنادي في وقت سابق :"قرر في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، اعتماد صرف مبلغ 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية، للمساهمة في تكاليف علاج مؤمن زكريا."