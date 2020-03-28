بعد استقالته من رئاسة لجنة الحكام.. اتحاد الكرة يستقر على بديل الغندور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على بديل جمال الغندور في رئاسة لجنة الحكام بعد استقالة الأخير. قدّم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اعتذارًا عن استكمال مهمته للجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية خلال الفترة الحالية. Advertisements وقال مصدر مسؤول في اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم لـ"الخليج 365": "تم الاستقرار على بديل جمال الغندور وسيتم الإعلان عنه قريباً". وواصل "سيتم تعيين وجيه أحمد في منصب رئيس لجنة الحكام حيث كان يشغل منصب النائب مع جمال الغندور". وعن استقالة جمال الغندور قال وليد العطار المدير التنفيذي في اتحاد الكرة :"لقد طلب معسكر للحكام ورفضنا لأن التجمعات غير مسموح بها حالياً فتقدم باستقالته، ولم نناقش بعد من سيأتي لتولي المهمة خلفاً له".

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