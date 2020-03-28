قرر الجهاز الفني للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار مد إجازة اللاعبين حتى 15 أبريل المقبل بعد قرار استمرار تعليق النشاط الكروي لمدة أسبوعين أخرين لمواجهة تفشى فيروس لمدة أسبوعين أخرين لمواجهة تفشى فيروس كورونا وحرص مختار مختار علي الاطمئنان علي لاعبيه الأجانب المتواجدين في القاهرة بسبب فيروس كورونا. المتواجدين في القاهرة بسبب فيروس كورونا. كان مختار قد طالب لاعبيه بأداء تدريبات خاصة لكل لاعب في المنزل من خلال أدوات الجيم الخاصة لرفع الياقة البدنية والحفاظ على اللياقة الفنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانتاج الحربي يمد فترة إجازة اللاعبين إلى 15 إبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.