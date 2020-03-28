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مختار يحذر لاعبي الإنتاج الحربي من زيادة الوزن

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وجه مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى تحذيرا للاعبيه من زيادة الوزن من خلال الإكثار من تناول الحلويات والنشويات فى

فترة الحجر المنزلى الحالية بسبب انتشار فيروس .

وفرض مختار غرامة مالية سريعة قدرها الف

جنيه على كل كيلو زيادة في وزن اي لاعب مع عودة النشاط الكروي.

ونبه مختار لاعبيه بأن كل اللاعبين سوف يخضعون لقياسات الوزن مع عودة مسابقة الدوري .

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