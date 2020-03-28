الاتحاد المصري للرياضة للجميع ينظم مسابقة جديدة "أون لاين"

ينظم الاتحاد المصرى العام للرياضة للجميع بقيادة الدكتورعماد البنانى المسابقة الأولى للرياضة أون لاين، والتى تقام خلال الفتره من 29 مارس وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والتى يشارك فيها جميع الأعمار والجنسين وتقام عبرالإنترنت.
ويتوج بها الفائز يوميًا بالحصول على500 جنيه.
ووضع الاتحاد شروط الاشتراك فى المسابقة، وهى:
أولا.. أن يتم عمل فيديو لا يزيد عن 30 ثانية يتم اختيار تمرين واحد فقط من الآتي:
١- الاحماء
٢- إطالات العضلات
٣- تمرينات تقوية عضلات الجسم
٤- تمرينات المرونه أو الرشاقه
٥- التمرينات الهوائيه (ايروبكس)
ثانيا.. يرسل الفيديو الخاص بالمشترك فى المسابقة مع صورة بطاقتة الشخصية (الرقم القومي) على الوتس آب للرقم الخاص بالاتحاد المصرى العام للرياضة للجميع 01276116668، من الساعة 10 صباحاً - حتى 2 ظهراً .
ثالثا.. يتوج الفائز يوميًا بالحصول على أكبر عدد من المشاهدات للفيديو الخاص به.
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