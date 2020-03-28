شاهد.. وائل جمعة: كفاية مزايدات على الأهلي

وجه وائل جمعة مدافع الأهلي الأسبق رسالة قوية مدافعاً عن القلعة الحمراء عبر عدة تغريدات عبر موقع تويتر. وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :" صباح الخير .. الفتره الأخيرة هجوم كبير علي الاهلي من لاعبين سابقين وإعلاميين المفروض انهم محايدين ولكن بيشوفو بعين واحده بس ، بالنسبة للاعبين لازم كل واحد يشوف ويفتكرنفسه قبل الاهلي وبعد وماينساش الأهلي ضافله ايه .. كفايه مزايده فارغه وتصفية حسابات علي حساب الأهلي". لاعبين سابقين وإعلاميين المفروض انهم محايدين ولكن بيشوفو بعين واحده بس ، بالنسبة للاعبين لازم كل واحد يشوف ويفتكرنفسه قبل الاهلي وبعد وماينساش الأهلي ضافله ايه .. كفايه مزايده فارغه وتصفية حسابات علي حساب الأهلي". وأضاف:" بالنسبة للإعلام ورؤيته وعدم حياده يا ريت نتعامل بمعيار واحد ونعرف ان لاعيبه الكره ليها فتره زمنيه ومش مخلدين ...الأهلي طول عمره بيحترم لاعبيه وفي نفس الوقت بيدور علي مصلحته وهو دا الاحتراف اللي بتدورو عليه". Advertisements واختتم جمعة:" في النهاية ربنا يحفظ مصر واهلها ويحفظ الجميع".

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