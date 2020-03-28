تصدر نادي اتحاد جدة السعودي، وحسام عاشور، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما دخل نجم النادي الأهلي اهتمامات النادي السعودي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت التقارير، عن تلقى حسام عاشور قائد ولاعب وسط الفريق، عرضًا من جانب النادي السعودي للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.
الأهلي المصري حسام عاشور دخل ضمن قائمة خيارات نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد معاه بداية من الموسم المقبل.
فيما أكدت قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، أن قائد
ودشنت جماهير القلعة الحمراء، هاشتاج حسام عاشور، مشيدين بدور نجم خط وسط الأهلي الذي حاز على بطولات عديدة مع المارد الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء تعاقده مع اتحاد جدة السعودي.. حسام عاشور يتصدر ترند تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.