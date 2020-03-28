بعد أنباء تعاقده مع اتحاد جدة السعودي.. حسام عاشور يتصدر ترند تويتر

تصدر نادي اتحاد جدة السعودي، وحسام عاشور، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما دخل نجم النادي الأهلي اهتمامات النادي السعودي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت التقارير، عن تلقى حسام عاشور قائد ولاعب وسط الفريق، عرضًا من جانب النادي السعودي للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

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فيما أكدت قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، أن قائد

الأهلي المصري حسام عاشور دخل ضمن قائمة خيارات نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد معاه بداية من الموسم المقبل.

ودشنت جماهير القلعة الحمراء، هاشتاج حسام عاشور، مشيدين بدور نجم خط وسط الأهلي الذي حاز على بطولات عديدة مع المارد الأحمر.