لاعب منتخب الإمارات للدراجات يهزم كورونا

أكد الكولومبي فرناندو خافيريا لاعب فريق الإمارات للدراجات الهوائية على تعافيه من الاصابة بفيروس كورونا الذي أصيب به خلال مشاركته في طواف الإمارات للدراجات الهوائية قبل إلغاء المرحلتين الأخيرتين بسبب اكتشاف حالتينإيجابيتين في شهر فبراير الماضي.
ونشر خافيريا صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" كتب عليها : "الفحوص الأخيرة التي خضعت لها جاءتسلبية، والأطباء سمحوا بخروجي من المستشفى".
وأضاف : "أشكر الفريق الصحي الذي اعتنى بي في الإمارات على عملهم الرائع وتفانيهم، وكل من دعمني خلال فترة النقاهة والشفاء".
وأتم: "آمل أن تنتهي هذه الفترة الاستثنائية التي نعيشها جميعا، وأن نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية".
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