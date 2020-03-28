شاهد.. أول كلمات محمد مجدي بعد نتيجة تحاليل فيروس كورونا

علق محمد مجدي الجمل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي نتيجة التحاليل الخاصة به بـ فيروس كورونا المستجد .

ونشر مجدي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلًا :" أبدي محمد مجدى لاعب الاسماعيلي سعادته بعد تأكد سلامته من وباء كورونا، وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي علي

فيس بوك: " اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. النتيجة طلعت سلبي.. والله ماعارف أقول أيه علي كل الحب والدعاوي ليا دي.. خرجت من الحجر الصحي والحمد لله أنا بخير والمشكلة ليست لها علاقة بزراعة الشعر إنما كانت مشكلة في صورة الدم بتاعتي وربنا يبعد عنا كل حاجة وحشة ".

وكان مجدي دخل بالأمس الحجر الصحي بعدما أظهرت عليه بعض علامات إصابته بفيروس كورونا وعمل التحاليل اللازمة والتي أظهرت أن اللاعب في حاله جيدة وكانت نتيجة التحاليل سلبية .

وغادر مجدي المستشفى بالأمس وعاد إلى منزله وتلقى العديد من الرسايل للإطمئنان على صحته عبر مواقع التواصل الإجتماعي .