حسام عاشور يترقب عرض الاتحاد السعودي لمغادرة الأهلي

يترقب حسام عاشور لاعب وسط وقائد الأهلي وصول عرض رسمي من جانب نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأمهل الأهلي حسام عاشور حتى نهاية شهر مارس الجاري

لحسم موقفه بخصوص قبول العرض الذي قدمه مسؤولو القلعة الحمراء للاعب بعد أن تم إيقاف مفاوضات تجديد عقده مع الفريق بناء على طلب فايلر.

وأبلغت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اللاعب بقرار المدرب السويسري وعرضت عليه إقامة مباراة اعتزال تليق به بجانب تحمل فترة معايشة يقضيها اللاعب في المرحلة القادمة في أوروبا سواء فنياً أو إدارياً بخلاف انضمامه للعمل بالنادي.