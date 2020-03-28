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بايرن ميونخ يكشف حقيقة صفقته التبادلية مع مانشستر سيتي

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كشف نادي بايرن ميونخ الألماني حقيقة ما يتردد عن وجود صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم ليروي ساني.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت في الأيام الماضية عن وجود صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، تقضي برحيل

ليروي ساني إلى الفريق البافاري مقابل إنتقال ديفيد ألابا إلى الفريق الإنجليزي.

وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في تصريحات للصحافة الألمانية "لقد سمعت عن ما يتردد حول

مستقبل ألابا، ووجود رغبة لنا بعرضه على مانشستر سيتي مقابل ضم ليروي ساني".

وأوضح "تلك الأخبار المتداولة أؤكد إنها غير صحيحة على الإطلاق فهي مجرد خيال".

يذكر أن بايرن ميونخ كان أعلن إنه سيعلق نشاطه في الميركاتو، ولن يعقد أي صفقات جديدة نظراً للظروف الراهنة التي تعيشها كرة القدم من توقف.

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