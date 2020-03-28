بعد مماطلة رمضان صبحي.. الأهلي يقرر تعليق المفاوضات مع هدرسفيلد

قرر مسؤولي النادي الأهلي المصري تعليق التفاوض مع “هدرسفيلد“، بشأن شراء عقد “رمضان صبحي” بصفة نهائية، في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وكان “رمضان صبحي”، قد انضم إلى صفوف “الأهلي” في الميركاتو الشتوي 2018 قادمًا من صفوف هدرسفيلد، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، قبل أن يُجدد المارد الأحمر فترة الإعارة لمدة موسم جديد، مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

وحاول النادي الأهلي في الفترة الماضية فتح باب التفاوض مع النادي الإنجليزي، من أجل شراء عقد رمضان صبحي بصفة نهائية، إلا انه يواجه مماطلة من اللاعب ووكيل أعماله.

وكشف مصدر مُقرب من إدارة النادي الأهلي، ان مسؤولي المارد الأحمر قرروا تعليق المفاوضات مع هدرسفيلد، بسبب مماطلة رمضان صبحي ووكيل أعماله، في مناقشة آليات التفاوض، وتمسك اللاعب بخوض تجربة الأحتراف من جديد.

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وأعلن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، في وقت سابق ان العودة إلى أوروبا، سيكون هدفه في الموسم المقبل، وأنه يتطلع للانتقال إلى ناد جديد، بعدما قاد منتخب مصر تحت 23 سنة للفوز ببطولة كأس امم أفريقيا 2019.

بينما أقترب نادي هدرسفيلد من الموافقة على طلب الأهلي، بتمديد فترة إعارة “رمضان صبحي”، لتنتهي مع نهاية الموسم الكروي، بدلاً من انتهاؤها في شهر يونيو القادم، نظرًا لتوقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد رمضان صبحي خلال ظهوره الأعلامي الأخير، على رغبة الأهلي في تمديد إعارته عدة أشهر او حتى نهاية الموسم المحلي والأفريقي الحالي.