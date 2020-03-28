تقرير | كورونا وليفربول وانتقام مانشستر سيتي..مَن ينتصر؟

كورونا وليفربول، مَن ينتصر؟ سؤال تكرر كثيرًا منذ توقف النشاط الرياضي وفرض حظر التجوال في معظم الدول حول العالم منذ تفشي فيروس كورونا في أكثر من 170 دولة، فقد تزايد الحديث عن إمكانية إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز لحماية حياة الشعب، لا سيما كبار السن الأكثر عرضة للخطر، وبالفعل توفى منهم أعداد كبيرة في بريطانيا على مدار الأيام الماضية.

كورونا كان شارعًا شهيرًا في مدينة ليفربول، لكنه أصبح الآن أكثر الشوارع المكروهة من النصف الأحمر للميرسيسايد، فهذا الاسم اللعين الذي تحول إلى فيروس قد يحرمهم من الاحتفال بتحقيق اللقب الذي طال انتظاره منذ 30 سنة.

في الوقت الذي تصدر فيه ليفربول مسابقة البريميرليج، وابتعد عن أقرب منافسيه “مانشستر سيتي” بفارق 25 نقطة، صُدم عشاق الفريق بفيروس كورونا، ليتوقف كل شيء وتتخذ جميع البلدان الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالنشاطات المحلية الرياضية لمحاربة انتشار الفيروس المستجد “كوفيد-19”، وجاء القرار الإنجليزي بإيقاف جميع مباريات الدوري الممتاز بعد تسارع وتيرة الإصابات بين اللاعبين في إنجلترا.

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لكن الأمر في إنجلترا يختلف بشكل كبير عن بقية الدوريات في دول العالم وفي القارة الأوروبية على وجه الخصوص. ففي البريميرليج يقف ليفربول في صدارة الترتيب بفارق مريح من النقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، ويحتاج إلى الانتصار في مواجهتين فقط تعطيه 6 نقاط تُأمن له لقب الدوري الذي غاب عن خزائنه منذ تأسيس البريميرليج عام 1992.

كورونا وليفربول مَن ينتصر؟

السؤال الأبرز الذي يُطرح بعد إيقاف البريميرليج، هو ماذا لو استمر خطر فيروس كورونا حتى يوم 30 من الشهر المقبل (أبريل). هل سيتم تمديد الإيقاف لفترة جديدة؟ وهل هذا التمديد يبدو صعب التحقيق؟ أم أن القرار الأكثر تعقيدًا؛ سيكون إلغاء الدوري الإنجليزي لهذا الموسم بجولاته المتبقية كما تردد في الساعات الماضية؟.

إن تم إلغاء الموسم الحالي من البريميرليج هل سيتم اعتبار ليفربول فائزًا باللقب الأول له منذ ثلاثين عامًا؟ أم ستضيع كل تلك النتائج المميزة التي وضعت المدرب يورجن كلوب وكتيبة ليفربول في الصدارة بهذا الفارق الكبير عن بطل الموسم الماضي، مما يُدخل المسؤولين في الاتحاد الإنجليزي في معضلة جديدة.

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إدارة ليفربول يحق لها المطالبة بلقب الموسم، فيما سيكون فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني أكثر المعارضين لتتويج ليفربول في حال إقراره؛ حيث على الورق بعملية حسابية بسيطة، لا تزال الفرصة مواتية أمام مانشستر سيتي للفوز بلقب البريميرليج.

ويحتاج فريق بيب جوارديولا إلى 26 نقطة من مبارياته العشر المتبقية هذا الموسم، مع فرضية عدم نجاح فريق ليفربول في الظفر بأي نقطة من مبارياته التسع المتبقية. وعليه سيكون قرار الاتحاد الإنجليزي في الثلاثين من الشهر المقبل أكثر تعقيدًا وحساسية من قرار الإيقاف هذا.

انتقام مانشستر سيتي

يبدو أن إدارة مانشستر سيتي ستمضي نحو الضغط على رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لحرمان ليفربول من لقب البريميرليج حال تم إلغاء الموسم برمته.

وأظهرت إدارة مانشستر سيتي عدم استعدادها لاستكمال الموسم الحالي من خلال تصريح أدلى به المدير الفني للفريق “بيب جوارديولا” في وقت سابق من شهر مارس.

وقال جوارديولا “علينا أن نسأل أنفسنا هل لعب كرة القدم والمدرجات خالية أمر ممتع؟ إذا لم يأت الجمهور إلى الملعب فليس للمباراة معنى، لا أرغب في لعب مباريات دوري الأبطال والدوري الإنجليزي بلا جماهير، لكن بالتأكيد سوف نتبع تعليمات الجهات المعنية”.

وأضاف “الصحة لها الأولوية الآن بالطبع وليست المسابقة. علينا مراقبة الموقف بحذر. الأمر يتفاقم مدينة تلو الأخرى، ويوم بعد يوم”

وفي نفس التوقيت الذي انتظر فيه جمهور ليفربول تراجع مانشستر سيتي عن المطالبة باستكمال الموسم أو إلغاء ما تبقى ومنح فريقهم لقب البريميرليج، كشفت الصحف الإنجليزية عن تصويت ليفربول وعدة أندية أخرى -في وقت سابق- ضد مانشستر سيتي في اجتماع رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لتحديد هوية الأندية التي ستمثل البلاد في المسابقات القارية الموسم المقبل، الأمر الذي ضاعف من تمسك مانشستر سيتي بحقوقه كاملة، وهو ما سوف يعقد الأمر أكثر، خاصةً أن المزيد من التأجيل مع انتشار الفيروس سيضر بمصالح جميع الأندية من النواحي المادية.