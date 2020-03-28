كلوب يبكي بعد عزف أغنية ليفربول في العناية المركزة لمرضى فيروس كورونا

لم يتمالك المدير الفني لنادي ليفربول “يورجن كلوب” دموعه، حين شاهد مقطع فيديو منتشر، يتم فيه مساندة مصابي فيروس “كورونا” من داخل العناية المركز عن طريق أنشودة الريدز الخالدة “لن تسير وحدك أبدًا”.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أعضاء طاقم طبي وهم يغنون الأغنية الشهيرة لمدرج “الكوب”، وتفاعل معهم المرضى المعزولين داخل الحجر الصحي، مما لمس قلوب الكثيرين.

وكان من ضمن هؤلاء المدرب الألماني الذي تحدث في وسائل الإعلام قائلاً “نزلت دموعي حين رأيت هذا المقطع، قلوبنا مع كل مصاب وكل شخص يعاني بسبب هذا الفيروس، نحن معهم ولن يسيروا وحدهم أبدًا”.

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وأعلن كلوب في وقت سابق تأييده لتعليق كرة القدم، حتى ولو كان هذا الأمر سوف يؤثر على احتمالية تتويج ناديه ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، حيث لا يعلم أي شخص إن كان الموسم سوف يتم استئنافه أم لا؟!.

وصرح كلوب قائلاً “تعليق كرة القدم كان هو القرار السليم، ولا أرى أي داعي للعجلة في العودة، الاطمئنان على حياة الإنسان أهم من أي شيء آخر”.

يذكر أن ليفربول يتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وبات بحاجة إلى ست نقاط فقط من أجل ضمان اللقب بشكل رسمي.