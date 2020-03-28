الاتحاد الأوروبي يضع ثلاث خطط من أجل استكمال الموسم.. ويعدّل موعد سوق الانتقالات

بات هناك سؤال واحد يشغل مشجعي كرة القدم في الوقت الحالي هو “متى ستعود المباريات؟”.. ولكن أحد لا يعرف الإجابة على هذا الاستفسار حتى الآن.

السلطات المسؤولة عن كرة القدم تبتعد عن تحديد تواريخ بعينها؛ نظرًا لعدم القدرة على التنبؤ بما سيحدث مع فيروس “كورونا”، لكن المحادثات مستمرة باستمرار حول متى يمكن استئناف كرة القدم.

في هذا الصدد، أوضح رئيس الاتحاد الأوروبي “ألكسندر سيفيرين” أن المنظمة مستعدة لعدة سيناريوهات، وهناك أكثر من خطة لاستعادة زمام الأمور مرة أخرى، بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على تعليق منافسات كرة القدم في أوروبا.

وقال في مقابلة مع لا ريبوبليكا “لا أحد يعرف متى سينتهي الوباء، لدينا خطة A أو B أو C نحن على اتصال مع روابط الدوريات، ومع الأندية، هناك مجموعة عمل، علينا الانتظار مثل أي قطاع آخر، وإيجاد حلول مختلفة وبديلة”

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وتابع سفيرين “التضحية باليورو 2020، سيضغف الدخل الرئيسي لـ50 اتحادًا من أصل 55، كان قرارًا صعبًا لكنه كان القرار الصحيح”

وفند خططه قائلاً “الكرة يمكن أن تعود مرة أخرى في منتصف مايو أو في يونيو أو حتى في نهاية يونيو، ثم ، إذا لم ننجح ، فربما يكون الموسم قد انتهى على ذلك، هناك أيضًا اقتراح لإنهاء هذا الموسم مع بداية الموسم التالي، والذي سيبدأ بعد ذلك بقليل، سنرى أفضل حل للبطولات والأندية”.

وأنهى حديثه “إذا بدأت البطولات في اللعب، يمكننا أيضًا إنهاء الكؤوس، يمكن استخدام التواريخ نفسها، هناك مشكلة في العقود، ولكن هذا بين اللاعبين والأندية، إذا بدأ الموسم مرة أخرى، فستكون هناك حاجة إلى حل وسط.. أن تنتهي العقود لاحقًا وأن فترة الانتقالات يتم تعديلها “