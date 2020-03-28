الفيفا يتلقى مطالب روابط الدوريات العالمية بعد اجتماع الكتروني

تلقى الفيفا مطالب روابط الدوريات العالمية بعد اجتماع الكتروني استثنائي لمنتدى الدوريات أقيم مساء الجمعة 27 مارس 2020، وتضمن عدة مطالب تم رفعها إلى الفيفا قبل 4 أيام من عقد الفيفا لاجتماع طارئ يوم الأول من أبريل لمناقشة الوضع الراهن للدوريات المختلفة بعد تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتحوله إلى وباء عالمي حسب منظمة الصحة العالمية.

وشهد الاجتماع الاستثنائي لمنتدى الدوريات العالمية مشاركة 17 من روابط الدوريات المحترفة “أستراليا وبلجيكا والدنمارك وانجلترا وألمانيا وإيطاليا والمكسيك وبولندا واسكتلندا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا واليابان”.

كما نابت رابطة المحترفين الإماراتية عن باقي الدوريات العربية المعمول فيها بنظام الاحتراف أمثال الدوري المغربي والتونسي والسعودي والجزائري.

مطالب الدوريات العالمية

تناول الاجتماع 4 بنود رئيسية تمثلت في “الموقف الحالي للدوريات، عقود اللاعبين والآثار المالية، مد فترات التسجيل وإعادة جدولة المباريات الدولية”.

وناقش ممثلو الدوريات العالمية الوضع الحالي للمسابقات، ومختلف السيناريوهات المحتملة لاستكمال أو إلغاء المسابقات، وأكدوا أهمية استكمال مسابقة الدوري إن أمكن، خاصة وأن قرار إلغاء المسابقة هو آخر سيناريو محتمل من الممكن أن يتم التحدث عنه لما له من تأثيرات على الدوريات في النواحي المالية والقانونية والفنية.

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وأشارت الروابط في رسالتها إلى الفيفا أن الأمر يرتبط كذلك بالوضع الصحي لكل بلد، وتم التأكيد على أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” باستكمال الدوريات من عدمه هو شأن داخلي ويخص الروابط والقوانين المحلية.

ولا يمكن لمسؤولي الاتحاد الدولي “فيفا” التدخل في الشؤون الداخلية للدول بحسب لوائح المسابقة الخاصة بالروابط والقوانين المحلية والإجراءات الصحية التي تؤثر على سلامة اللاعبين و المنظومة الكروية.

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وتواصلت مناقشات هذا البند بطرح العديد من المقترحات في حال تم استئناف الدوري أو إلغاؤه في كل بلد على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة والمواعيد المرتبطة بروزنامة الاتحادات القارية كدوري الأبطال وتصفيات كأس العالم.

أما فيما يخص عقود اللاعبين من حيث تمديدها أو تخفيض الرواتب، فتم الاتفاق على أنه شأن داخلي كذلك يخص كل دولة وفقا للقوانين المحلية وقانون العمل. وتقرر رفع توصيات خاصة في هذا الموضوع لمناقشتها خلال الاجتماع الخاص بالاتحاد الدولي وتحديدا مقترح تمديد عقود اللاعبين المنتهية حتى يتم الانتهاء من مسابقات الموسم الحالي.

اقتراحات الدوريات الخمس الكبرى

اقترحت الدوريات الخمس الكبرى متمثلة في “الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الألماني والدوري الاسباني والدوري الفرنسي” على الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مد فترات التسجيل خلال الموسم الحالي والموسم القادم خاصة مع عدم وضوح الرؤية حول بداية الموسم القادم.

وفي هذا الصدد، أكدت رابطة المحترفين الاسبانية ضرورة فتح فترة التسجيل حتى ديسمبر 2020 مع وضع ضوابط خاصة بتسجيل اللاعبين وذلك في حال استئناف المباريات خلال شهر يونيو أو يوليو لأنه في تلك الحالة سوف تتداخل فترة التسجيل الصيفية والخاصة بالموسم القادم مع الموسم الحالي.

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وناقش البند الأخير في أجندة الاجتماع إعادة جدولة الأجندة الدولية، حيث طالب ممثلو الروابط منتدى الدوريات العالمية بضرورة التنسيق مع الاتحادات القارية والاتحاد الدولي لإعادة جدولة الأجندة الدولية الخاصة بمباريات دوري الأبطال في كل قارة وأيام الفيفا المحددة في شهري سبتمبر وأكتوبر وعدم ضغط الروزنامة للروابط حتى تستطيع الدوريات الانتهاء من كافة المسابقات الخاصة بالعام الحالي، وكذلك وضع آلية ومقترحات لأجندة الموسم القادم.

وتمت الموافقة بالإجماع من قبل ممثلي الدوريات العالمية على هذا المقترح ورفعه للاتحاد الدولي لكرة القدم مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركات القارية في دوري الأبطال وحرارة الجو في بعض الدول، وتوحيد إلغاء أيام الفيفا في جميع القارات في حال تقرر إلغاؤه في قارة ما وذلك لوجود لاعبين محترفين من قارات مختلفة وصعوبة استكمال المباريات بدونهم.

ومن المقرر أن يرفع منتدى الروابط العالمية هذه التوصيات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيصدر بدوره توصيات خاصة بالعديد من المواضيع التي تم طرحها.