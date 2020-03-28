هل أصيب لاعب الإسماعيلي بفيروس كورونا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت أول حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد تفشي الوباء في جميع أنحاء العالم.

الإصابة المحتملة هي للاعب محمد مجدي لاعب فريق الإسماعيلي، الذي نشر صورة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يطلب من الجميع الدعاء له داخل الحجر الصحي.

Advertisements

اللاعب كتب تعليقا على الصورة قال فيه: “اللي بيحبني يدعيلي أنا في أوضة الحجر الصحي بطلب من كل الناس إنها تدعيلي”.

وبحسب “روسيا اليوم” قال صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي في تصريحات صحفية، عقب انتشار الأنباء، إن حالة محمد مجدي تطلبت دخوله الحجر الصحي للاطمئنان عليه بعد ارتفاع درجة حرارته، وفي انتظار نتيجة التحاليل.

اللاعب عاد ونشر عبر حسابه قائلا: “يا جماعة والله لسا مبان أي حاجة ونتيجة التحليل هتطلع بالليل أو بكره الصبح يا رب”.