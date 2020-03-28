حسناء صربية تضع لوكا يوفيتش في مأزق وتعرضه للسجن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خرق النجم الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، قواعد العزل الصحي في بلدين، عندما سافر من إسبانيا إلى صربيا.

لوكا يوفيتش البالغ من العمر 22 عاما، ضرب بقواعد العزل الصحي الذي أعلنه نادي ريال مدريد على لاعبيه، عرض الحائط وعاد إلى بلاده صربيا لحضور عيد ميلاد صديقته التي تكبره بـ8 أعوام، عارضة الأزياء صوفيا ميلوسيفيتش والتي ينتظر منها مولودا.

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لاعب الفريق الملكي خرق أيضا العزل الصحي في بلاده عندما شوهد في شوارع العاصمة بلغراد، بالرغم من فرض السلطات عزلا صحيا على القادمين للبلاد، ولا سيما من إسبانيا التي تشهد تفشي فيروس كورونا.

تقارير ذكرت أن وزير الداخلية الصربي، نيبويسا ستيفانوفيتش، كان قد أعلن أنه سيتم استجواب 80 شخصا، من بينهم “رياضيون ومليونيرات مشهورون وذلك للهروب من الحجر الصحي المفروض على الجميع”.

ولم يشر ستيفانوفيتش إلى الرياضي يوفيتش، لكن الصحافة الصربية تفترض أنه كان أحد الأشخاص المشار إليهم، وإذا تم تأكيد الدعوى القضائية، فقد يواجه يوفيتش دفع غرامة باهظة، وحتى أحكاما بالسجن من عام إلى 12 عاما وفقا للقانون الصربي.