الامارات | بلد وحيد في أوروبا يعتبر فيروس كورونا «هوسا».. والدوري مستمر بشكل طبيعي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلد وحيد في أوروبا يعتبر فيروس كورونا «هوسا».. والدوري مستمر بشكل طبيعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستمر كرة القدم في بيلاروسيا بشكل طبيعي، المطاعم تستقبل الزبائن، ورئيس البلاد يصف فيروس كورونا المستجد بانه "هوس". تشكل بيلاروسيا استثناء في قارة أوروبا، حيث ترفض السلطات وقف الحياة الطبيعية في البلاد من أجل تفادي تفشي مرض "كوفيد - 19".

ولم تسجل في بيلاروسيا، إحدى الجمهوريات السوفياتية السابقة، التي تقع على أبواب الاتحاد الأوروبي، سوى 88 إصابة بفيروس كورونا دون اي وفيات. ومنذ بداية تفشي هذا الوباء رفض رئيس البلاد الكسندر لوكاشنكو فرض أي حجر صحي على مواطنيه، حتى انه لم يتردد الاسبوع الماضي بوصف فيروس كورونا بأنه "هوس"، مشيرا الى أن "الهلع" منه هو أكثر خطورة من الفيروس نفسه.

وطالب رئيس البلاد المعروف بمواقفه الصارمة مواطنيه الذين يبلغ عددهم 5ر9 ملايين نسمة الى مواصلة اعمالهم، الذهاب الى الحقول وقيادة جراراتهم التي تصنعها بلاده بكثرة، ذلك "لان الجرار يشفي الجميع" على حد قوله. كما نصح بشرب الفودكا وممارسة الحمام البخاري كأفضل دواء لمحاربة فيروس كورونا. وقامت بيلاروسيا باجراءات على مداخل الملاعب من خلال نصب كاميرات حرارية تراقب المتفرجين الوافدين إلى المدرجات.

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وفجأة، بعد أن كان الدوري البيلاروسي، الذي يطلق عليه تسمية "فيسهايا ليغا" باللغة المحلية، لا يستأثر بالاضواء، بات يستقطب الاهتمام في الوقت الحالي، ولم تتردد شبكة "ماتش تي في" الروسية، في شراء حقوق نقل المباريات، في حين اقترح نجم برشلونة الاسباني وارسنال الانجليزي السابق البيلاروسي إلكسندر هليب في الصحف الالمانية الطلب من النجمين الارجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو القدوم للعب في بلاده.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد البيلاروسي لكرة القدم الكسندر اليينيك لوكالة (فرانس برس): اتخذنا جميع الاجراءات المطلوبة من وزارة الرياضة. يتعين على جميع الاشخاص الذين يتواصلون مع انصار الفرق ارتداء القفازات". بيد ان تراجع نسبة الحضور بات جليا، حيث تقلصت بنسبة 50 في المئة مقارنة بالموسم الماضي، "ما يسمح بتوزيع المتفرجين في مختلف ارجاء الملعب" بحسب اليينيك.



