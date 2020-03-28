شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الأهلي يحترم لاعبيه وأيضاً يبحث عن مصلحته.. هذا هو الاحتراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتقد وائل جمعة هجوم بعض الإعلاميين واللاعبين السابقين في الأهلي على القلعة الحمراء مؤخرًا، بعد إعلام عدم التجديد للاعب الوسط حسام عاشور.

وكتب «جمعة»، عبر حسابه بموقع «تويتر:»الفترة الأخيرة هجوم كبير على الأهلي من لاعبين سابقين وإعلاميين المفروض إنهم محايدين، ولكن بيشوفو بعين واحدة بس، بالنسبة للاعبين لازم كل واحد يشوف ويفتكرنفسه قبل الأهلي وبعد وماينساش الأهلي ضافله إيه.. وكفاية مزايدة فارغة وتصفية حسابات على حساب الأهلي«.

وأضاف: «بالنسبة للإعلام ورؤيته وعدم حياده ياريت نتعامل بمعيار واحد، ونعرف إن لاعيبة الكرة ليها فترة زمنية ومش مخلدين.. الأهلي طول عمره بيحترم لاعبيه وفي نفس الوقت بيدور على مصلحته، وهو دا الاحتراف اللي بتدوروا عليه».