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وفاة طبيب لبناني لفريق هوكي الجليد مصابا بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية عن وفاة الطبيب اللبناني ​سامي عبد الرضا​ عن عمر 63 عامًا، بعد إصابته ب​فيروس كورونا​.

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واشارت الصحيفة إلى ان الراحل كان يعمل في الجهاز الطبي لنادي جوكرز لهوكي الجليد في فرنسا، في منصب طبيب الفريق.

وأفادت الصحيفة أنّ عبد الرضا كان يعاني من أمراض على مستوى القلب، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت أن الراحل توفي في مستشفى بونتواز بعد إدخاله للعناية الفائقة يوم الخميس، وقد ساهم الطبيب اللبناني في تقديم رعاية وصفتها بـ"باهظة الثمن" في سبيل مكافحة الفيروس المُستجد في العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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