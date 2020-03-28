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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة طبيب لبناني لفريق هوكي الجليد مصابا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية عن وفاة الطبيب اللبناني سامي عبد الرضا عن عمر 63 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا.
واشارت الصحيفة إلى ان الراحل كان يعمل في الجهاز الطبي لنادي جوكرز لهوكي الجليد في فرنسا، في منصب طبيب الفريق.
وأفادت الصحيفة أنّ عبد الرضا كان يعاني من أمراض على مستوى القلب، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا.
وتابعت أن الراحل توفي في مستشفى بونتواز بعد إدخاله للعناية الفائقة يوم الخميس، وقد ساهم الطبيب اللبناني في تقديم رعاية وصفتها بـ"باهظة الثمن" في سبيل مكافحة الفيروس المُستجد في العالم.
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