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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالاك: لم أنتقل إلى برشلونة بسبب بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
كشف النجم الألماني مايكل بالاك، أن نادي بايرن ميونيخ كان سببا في عدم إنتقاله إلى صفوف برشلونة.
بالاك، انتقل من باير ليفركوزن إلى بايرن ميونيخ، في صيف 2002، ليقضي 4 سنوات معه، قبل أن يشد الرحال إلى تشيلسي الإنكليزي.
وقال بالاك في تصريحات نشرتها شبكة سكاي: "خسرنا الدوري الألماني في 2004، وكانت هناك حالة من الاستياء العام داخل النادي، هكذا يكون الوضع في الأندية الكبيرة عند الخسارة. لم أكن سعيدًا أيضًا، وكان لدي عرضًا من برشلونة وقتها، ووافقت عليه، واتفقت بالفعل على كل شيء مع مسؤولي البارسا، ولكن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق".
وختم: "أنا سعيد بجميع القرارات التي اتخذتها خلال مسيرتي، صحيح أن عدم اللعب لبرشلونة لم يكن قراري، كان قرار بايرن ميونخ، ولكني تقبلت ذلك بالطبع".
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