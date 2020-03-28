غونالون: الوضع في إسبانيا مخيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

أعرب لاعب نادي روما الايطالي والمعار إلى ​غرناطة الاسباني​ ​ماكسيم غونالون​ عن قلقه من الأوضاع الصعبة التي تعيشها إسبانيا هذه الايام بعد تفشي ​فيروس كورونا​.



وقال اللاعب الفرنسي في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "الوضع في مدريد صعب جدا، وفي إسبانيا بصورة عامة مخيف، المستشفيات غارقة بالمرضى، الوضع صعب، ليس على الرياضيين فقط، بل على كل الناس".

واضاف: "بالتأكيد الأمر سيكون معقدا للاعبين المحترفين، سنحتاج من 5 إلى 6 أسابيع كي نكون جاهزين، في الصيف درجة الحرارة في إشبيلية مثلا تصل إلى 40 درجة مئوية، كيف يمكننا لعب ثلاث مباريات في الأسبوع وقتها؟".