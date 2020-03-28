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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غونالون: الوضع في إسبانيا مخيف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
أعرب لاعب نادي روما الايطالي والمعار إلى غرناطة الاسباني ماكسيم غونالون عن قلقه من الأوضاع الصعبة التي تعيشها إسبانيا هذه الايام بعد تفشي فيروس كورونا.
وقال اللاعب الفرنسي في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "الوضع في مدريد صعب جدا، وفي إسبانيا بصورة عامة مخيف، المستشفيات غارقة بالمرضى، الوضع صعب، ليس على الرياضيين فقط، بل على كل الناس".
واضاف: "بالتأكيد الأمر سيكون معقدا للاعبين المحترفين، سنحتاج من 5 إلى 6 أسابيع كي نكون جاهزين، في الصيف درجة الحرارة في إشبيلية مثلا تصل إلى 40 درجة مئوية، كيف يمكننا لعب ثلاث مباريات في الأسبوع وقتها؟".
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