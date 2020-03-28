شكرا لقرائتكم الطب الوقائى يتابع لاعبى الإسماعيلى للتأكد من سلامتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحد الأطباء بالطب الوقائى لوزارة الصحة على التواصل مع لاعبى الاسماعيلى لإستكمال المعلومات التي لديهم بعد عودتهم من المغرب ، حيث لم يتواصل مع الطب الوقائى سوى لاعبان فقط من البعثة قبل أن يتم الاشتباه في إصابة محمد مجدى مدافع الفريق بكورونا وتم وضعه في الحجر الصحى قبل أن يتأكد سلامة اللاعب وعدم إصابته بفيروس كورونا.

وبعد إشتعال أزمة مجدى تواصل الطب الوقائى مع لاعبى الاسماعيلى وطلب منهم بعض المعلومات لاسيما أنه لم يمر 14 يوماً عن عودتهم من المغرب ، وحرص اللاعبين على استيفاء كل المعلومات للتأكد من سلامتهم .

نادى الإسماعيلى كان فى المغرب لملاقاة نادى الرجاء فى إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، قبل أن تٌلغى المباراة بسبب إيقاف النشاط الرياضى فى المغرب.

وغادر محمد مجدى لاعب الإسماعيلى مستشفى الحجر الصحى بالإسماعيلية منتصف ليلة أمس بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلبية تحليل كورونا الذى خضع له اللاعب عقب شعوره برعشة وارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة.

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وفى وقت سابق، كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى أن التعب الذى شعر به محمد مجدى مدافع الفريق نتيجة إجرائه جراحة زراعة شعر وليس لإصابته بكورونا، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، "الأطباء المعالجون لمجدى فى مستشفى أبو خليفة بالحجر الصحى بالإسماعيلية أرجعوا ارتفاع درجة الحرارة والرعشة التى يعانى منها اللاعب لأعراض طبيعة مصاحبة لجراحة زراعة الشعر التى قام بها اللاعب منذ أيام قليلة".

وأضاف المصدر، "مجدى لم يكن يعلم بمضاعفات العملية التى أجراها وعندما شعر بالآلام توهم أنه مصاب بكورونا وتوجه للمستشفى ولكن بخضوعه للتحاليل الطبية والأشعة أثبتت سلامته ومن المقرر أن يغادر المستشفى فى أقرب فرصة".

وأعلن صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى سلامة مدافعه محمد مجدى وعدم تعرضه لوباء كورونا، وقال المنياوى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : "تواصلنا مع الطبيب المعالج لمحمد مجدى وأكد أن اللاعب لم يصب بكورونا وأن الأعراض التى شعر بها عادية للغاية ".

وفى وقت سابق، قال صبرى المنياوى إن محمد مجدى مدافع الفريق استعجل فى نشر صورته من داخل الحجر الصحى لاسيما أن نتائج الفحوصات التى خضع لها لم تثبت إصابته بكورونا، وأوضح المنياوى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "تحدثت مع والد محمد مجدى هاتفياً فور الصورة التى نشرها اللاعب وأخبرنى أن نجله شعر بارتفاع فى درجة الحرارة ورعشة ودخل الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية للاطمئنان عليه فقط، وكان والده متوتراً للغاية وطلب منا الدعاء له حتى يتجاوز المحنة".

وعن حقيقة اختلاط اللاعب خلال وجوده فى المغرب مع الإسماعيلى قال المنياوى، " عدنا من المغرب منذ 13 يوماً ومجدى طوال الرحلة لم يغادر فندق الاقامة حتى عندما خرجنا للتنزه وزيارة بعض المقدسات الدينية ظل فى غرفته ولم يغادرها، واستبعد أن يكون خالط أحد من المصابين بكورونا ".