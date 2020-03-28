شكرا لقرائتكم شريف عبد الفضيل عبر تويتر: اللهم هون علينا تلك الأيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى شريف عبد الفضيل نجم الاهلى الاسبق أن تمر محنة وباء كورونا بأمان ، حيث كتب شريف عبد الفضيل عبر حسابه على تويتر: "اللهم هون علينا تلك الأيام وإجعلنا نتجاوز هذه المحنة بأمان وأحفظنا جميعا من شر المرض والوباء ، لايُري بعينِ ولايُدرك بلمسِ ولا نسمع له صوتاً، ارعب الأمم وهوي بأقتصاداتها،وحبس الخلق في بيوتهم وعطل كل شئِ،لم تستطع له البشرية وقفاً،ولم تمنعهُ طباً ولم تدرِ بعد ما هو ؟! هذا بعض جندُالله ليُرينا حقيقه ضعفنا وكمال عجزنا انّهُ نذيرٌ لكل مؤمن ليتوب ، {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ"}".



شريف عبد الفضيل

وتحول فيروس كورونا إلى وباء فى الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

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عبد الفضيل

خطت مصر على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا، بقرار رسمى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتى بدأتها بتأجيل الدراسة فى جميع المراحل التعليمية .

وتوقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذى أضر الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص بدءاً من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.